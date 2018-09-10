تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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ظهرت كثافات مرورية متوسطة ، صباح اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في شوارع ومحاور القاهرة ، خلال ساعات الذروة الصباحية بسبب زيادة الأحمال ، أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية ، وبالتزامن كذلك مع دخول الموظفين إلى أماكن عملهم.

وشهدت حركة السيارات في محور صلاح سالم ، كثافات مرورية من نفق المرغني ومصر الجديدة ، والأمر ذاته أمام القادم من صلاح سالم ، حتى نفق الأزهر ، بينما شهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية ، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات ، أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين ، للقادم من وسط البلد ، حتى حي المهندسين.

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كما شهد طريق الأوتوستراد كثافات مرورية ، أمام القادم من مناطق حلوان حتى حي المعادي والمقطم ، وكثافات مرورية أمام المتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو ، بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وظهرت كثافات مرورية أمام المتجه إلى شارع عباس العقاد.

وشهد أعلى الطريق الدائري في منطقة السلام وداخل النفق، كثافات مرورية أمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة ، وذلك عبر الطريق الزراعي ، والأمر ذاته أمام القادم من المنيب، وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع ، وفي الاتجاه العكسي أمام القادم من المعادي حتى مناطق الجيزة، والأمر ذاته في مناطق التجمع الخامس ، والمتجه إلى البساتين وزهراء المعادي.