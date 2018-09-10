تعرف على حالة المرور في شوارع الجيزة اليوم الإثنين 10 سبتمبر 2018

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ظهرت كثافات مرورية متوسطة ، صباح اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في شوارع ومحاور الجيزة ، خلال ساعات الذروة الصباحية بسبب زيادة الأحمال ، أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية ، وبالتزامن كذلك مع دخول الموظفين إلى أماكن عملهم.

وشهد الطريق الدائري في نزلة شارع البحر الأعظم، وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات ، إضافة إلى بعض الكثافات المرورية أعلى دائري المريوطية من الطريق الصحراوي حتى مناطق الجيزة ، وعلى طريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام ، وصولا إلى ميدان الرماية.

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أما محور صفط اللبن فشهد من الطريق الدائري وصولا إلى شارع السودان ظهور كثافات مرورية، والأمر ذاته في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، بينما ظهرت كثافات مرورية ، في محيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وذلك بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة ، بينما شهد محور عرابي ظهور كثافات متوسطة أمام المتجه من الأقاليم وصولا إلى حي المهندسين.

كوبري أكتوبر شهد هو الآخر ظهور كثافات مرورية ، أمام القادم من الجيزة ، حتى مناطق وسط البلد ، بينما ظهرت كثافات أخرى في الاتجاه العكسي ، بسبب أعطال متكررة للسيارات ، والأمر ذاته من ميدان التحرير حتى مدينة نصر ، وفي محور النصر وصولا إلى المنصة.