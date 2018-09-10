«النقل» تؤسس شركة لمباشرة تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض.. تعرف على مهامها

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أسست وزارة النقل والمواصلات ، برئاسة المهندس هشام عرفات ، شركة مساهمة مصرية لمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض ، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، معلومات مهمة عن تأسيس الشركة المساهمة المصرية ، وهي كما يلي:

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1. اسم الشركة الجديدة هو «المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض».

2. رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه.

3. جار اتخاذ إجراءات الطرح للمحطة متعددة الأغراض على المكاتب الاستشارية العالمية.

4. يكون لميناء الإسكندرية حق الإدارة للمحطة متعددة الأغراض.

5. تبلغ طاقة التداول من 15 حتى 18 مليون طن. بينما تبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر.

6. يصل إجمالي تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية مكافئة.

7. طول الأرصفة يبلغ 2480 مترا بأعماق حتى 17 مترا.

8. المحطة الجديدة قادرة على استقبال 6 سفن في وقت واحد.

9. المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.