«مترو الأنفاق» يوضح حقيقة زيادة تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة

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قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أحمد عبد الهادي ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إن تذاكر مترو الأنفاق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة كما هي ، وأسعارها لم تتغير «50 قرشا» في الخطوط الثلاثة ، موضحا أن قرار إلغاء تذكرة مترو الأنفاق ، شمل «العسكريون ، أفراد الشرطة ، الصحفيون ، الأطفال ، كبار السن ، والمحاربين القدماء».

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الإثنين ، أوضح عبد الهادي، أن قرار إلغاء الخصم «نصف التذاكر» لبعض الفئات ، صدر من مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وليس من وزير النقل، متابعا: «الدافع الأول للقرار تخفيف الزحام والتكدس وليس له أبعاد أخرى ، خاصة أن عدد المنافذ في المحطات محدود ، حيث كان يتم تخصيص منفذ للفئات مستحقة الخصم ، بما يعني زيادة الطوابير داخل المحطات.

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وأكد المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أن الزحام سوف يتضاعف الأسبوعين المقبلين مع بداية المدارس والجامعات ، والقرار الأخير يساهم في تخفيف الزحام.

وفيما يخص الصحفيين ، أضاف عبد الهادي ، أن الشركة ونقيب الصحفيين اتفقا على تفعيل الاشتراكات المخفضة للصحفيين ، للاستفادة من مزايا الخصم الممنوحة لهم على الاشتراكات ، ومن المنتظر البت في مذكرة من نقابة الصحفيين بهذا الشأن اليوم.