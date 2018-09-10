تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الثلاثاء ، الموافق 11 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط كذلك على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، أما الرياح السطحية على كل منهما فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة، المتوقعة غدا الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 34 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 31 درجة.

قنا ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 37 درجة.

الأقصر ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 38 درجة.

أسوان ، الصغرى 27 درجة ، العظمى 39 درجة.