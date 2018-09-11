مترو الأنفاق يوضح سبب إلغاء «النصف تذكرة» لبعض الفئات

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علقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، برئاسة المهندس علي فضالي ، على قرار إلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات «النصف تذكرة» ، وهي «العسكريون ، الصحفيون ، أفراد الشرطة ، كبار السن ، والمحاربين القدماء».

وفي بيان صحفي عنها ، أضافت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أن سبب القرار هو الزحام المتوقع على شبابيك التذاكر داخل محطات مترو الأنفاق ، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد ، وما ينتج عن الزحام في المحطات من مشكلات عدة ، في الخدمة المقدمة للركاب ، خاصة أن تلك الفئات لديها اشتراكات مخفضة.

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وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أن القرار لا يشمل اشتراكات العسكريين والشرطة ، أو إلغاء الميزات الممنوحة لاشتراكات كبار السن ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتابعت: «هناك تنسيق بين الشركة ونقابة الصحفيين ، بشأن تفعيل اشتراكات الصحفيين».