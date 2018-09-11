مترو الأنفاق يوضح سبب إلغاء «النصف تذكرة» لبعض الفئات

منذ 51 دقيقة أخبار مصر
مترو الأنفاق يوضح سبب إلغاء «النصف تذكرة» لبعض الفئات
مترو الأنفاق

علقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، برئاسة المهندس علي فضالي ، على قرار إلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات «النصف تذكرة» ، وهي «العسكريون ، الصحفيون ، أفراد الشرطة ، كبار السن ، والمحاربين القدماء».

وفي بيان صحفي عنها ، أضافت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أن سبب القرار هو الزحام المتوقع  على شبابيك التذاكر داخل محطات مترو الأنفاق ، خاصة مع  اقتراب العام الدراسي الجديد ، وما ينتج عن الزحام في المحطات من مشكلات عدة ، في الخدمة المقدمة للركاب ، خاصة أن تلك الفئات لديها اشتراكات مخفضة.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أن القرار لا يشمل اشتراكات العسكريين والشرطة ، أو إلغاء الميزات الممنوحة لاشتراكات كبار السن ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتابعت: «هناك تنسيق بين الشركة ونقابة الصحفيين ، بشأن تفعيل اشتراكات الصحفيين».