«الآثار»: 3 اكتشافات أثرية مصرية سوف تهز العالم قريبا

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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، مصطفى وزيري ، أن هناك 100 قناة عالمية ، حضرت افتتاح مقبرة «ميحو» ، وأضاف: «الآثار هي القوة الناعمة لمصر».

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم» ، المذاع على شاشة قناة اليوم ، تقديم جمال عنايت وبثينة توكل ، قال مصطفي وزيري ، إن الشهور المقبلة سوف تشهد مفاجأة ، وهي 3 اكتشافات سوف تهز العالم ، وكل المهتمين بالآثار.

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وزاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، قائلا إن الآثار تعمل على هذه الاكتشافات منذ فترة ، وأضاف: «افتكروا هذا الكلام جيدا ، عن وجود 3 اكتشافات سوف تهز العالم» ، موضحا أنه سوف يتم نقل بعض المسلات إلى المتحف المصري الجديد ، وهذا أمر ليس استثنائيا.

وأضاف مصطفى وزيري ، أنه سوف يتم اكتشاف مقبرة جديدة يوم السبت المقبل ، في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا ، في منطقة سقارة.