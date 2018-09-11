تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

Advertisements

يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 11 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وخليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

Advertisements

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 11 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

وسط الدلتا 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 21 30

سيوة 23 33

بور سعيد 25 30

دمياط 25 29

العريش 22 32

رفح 21 32

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 33

رأس سدر 24 35

نخل 17 33

نويبع 26 34

طابا 23 32

سانت كاترين 14 30

الطور 28 32

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 27 34

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 24 35

أسيوط 23 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 27 39

أبو سمبل 28 38

الوادي الجديد 27 37

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35

رأس حدربة 29 34

حلايب 30 34