وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بـ«رأس السنة الهجرية»: حفظكم الله ورعاكم

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هنأ وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية ، في برقية أرسلها له صباح اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء محمود شعراوي في برقيته: «يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية ، متمنيا من المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، ويحفظ مصر ويرفع شأنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين» ، مضيفا: «حفظكم الله ورعاكم ، وكلل بالنجاح خطاكم لتحقيق التنمية والاستقرار لمصرنا الحبيبة».

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وأرسل وزير التنمية المحلية ، برقيات مماثلة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.