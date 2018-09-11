تعرف على عقوبة التعدي على حرم الطريق في القانون

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قبل أيام انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما شاهده على الطريق الدائري في الإسكندرية، الذي يربط بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والزراعي، من تعديات على حرم الطريق، وذلك خلال افتتاح الطريق الدولي الإقليمي.

وتشمل مخالفات التعدي على حرم الطريق، البناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترا إلى جانب الطريق السريع، و25 مترا في الطريق الرئيسي، وممنوع منعا باتا الإنشاءات عليه.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي، عقوبة التعدي على حرم الطريق، حيث إنه طبقا لما ورد في المادة 13 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز 100 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1. قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسط الطريق أو ميوله أو أخذ أتربة منه.

2. وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ، دون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق، أو إحداث أي تلف في الأعمال الصناعية بها.

3. اغتصاب جزء من حرم الطريق.

4. إقامة منشآت دون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5. إغراق الطريق بمياه الري والصرف وغيرها.

6. إتلاف الأشجار المغروسة على جانبي الطريق، أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7. غرس أشجار على الطريق أو شغلها بمنقولات، دون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8. وضع قاذورات أو مخصبات على حرم الطريق.