المهن التعليمية: نصف مليون معلم يصرفون معاشاتهم أول أكتوبر

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ذكر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تستعد لصرف دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء والورثة في موعدها القانوني المقرر 1 أكتوبر المقبل.

كان هذا خلال اجتماع هيئة المكتب، أمس الإثنين، الموافق 10 سبتمبر، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، حيث هنأ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية ونقباء وأعضاء النقابات الفرعية والدول العربية بحلول العام الهجري الجديد وذلك خلال الاجتماع.

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وقررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية في اجتماعها صرف دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء والورثة في موعدها القانوني المقرر 1 أكتوبر المقبل، بإجمالي أكثر من 100 مليون جنيه تُصْرَف لأكثر من نصف مليون معلم على المعاش، بعد العمل على توفير المبلغ وإيداعه في حساب النقابة بالبنوك تمهيدًا لضخه في ماكينات الصرف الآلي، حتى يتمكن المعلمون من الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

ومن ناحية أخرى، استعرضت هيئة المكتب إجراءات تنظيم المؤتمر المقرر عقده يوم الجمعة القادم الساعة الثانية ظهرًا بمقر النقابة بالجزيرة بالتعاون مع نقابة الرياضيين والزراعيين والعلاج الطبيعي والمعني بتنظيم قوافل طبية وغذائية مشتركة بالقرى الفقيرة والمناطق العشوائية بجميع محافظات الجمهورية لمساعدة المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

ووافقت هيئة المكتب على ترميم وتطوير نادي المعلمين برشيد بما يليق بالمعلمين وأسرهم وذلك في إطار خطة النقابة العامة للنهوض بالبنية التحتية لنوادي المعلمين على مستوى الجمهورية في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة لتحسين الخدمة المقدمة لأعضاء النقابة.