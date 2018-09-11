الصحة: فحص شامل للكشف عن فيروس”C” والأمراض غير المعدية للطلاب بالمدارس والجامعات

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة تخطط لإجراء فحص شامل على طلاب المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد (2018-2019) ، للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، الموافق 11 سبتمبر، بالمركز القومى للتدريب بالعباسية، أنه سيتم فحص طلاب الثانوية الآزهرية والعامة للكشف عن فيرس سى مع صرف العلاج لهم على نفقة التأمين الصحى.

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المعهد القومى للتدريب بالعباسية، أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدورة التدريبية الأولى الأولى للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية بحضور الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الدورة التدريبية تشمل دورة العمل بالمبادرة، ثم عرض فيلم التسجيلى لاختبار كاشف فيروس سى، بالإضافة إلى خطوات العمل بالمبادرة للأمراض غير المعدية، فضلا عن بيان عملى لاستخدام كواشف فيروس سى، وبيان لإدخال بيانات المترددين ومهارات التواصل مع المريض .

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن المسح القومى سيبدأ اول اكتوبر المقبل، ويستهدف فحص 45 مليون مواطن، ويشمل الكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والقلب والسمنة، بالإضافة إلى الكشف المبكر التهابات الأعصاب الطرفية، مضيفة أنه تم توفير جميع الكواشف، وسيتم بدء التطبيق فى 9 محافظات فى أكثر من 1300 وحدة صحية بالمحافظات فى المرحلة الأولى .

وقالت وزيرة الصحة والسكان إن عام 2020 سيشهد تخلص البلاد من فيرس سى تماما وتابعت:” لابد من العلاج الجماعى للقضاء على هذا المرض الذى يستنذف المصريين ويحملهم أعباء اقتصادية كبيرة فى العلاج.”

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن جميع الكشوفات بالمجان للمرضى ولا يتحملون أى مبالغ مالية، وتابعت: المسح سيتم من خلال 3 مراحل متتالية بالجمهورية.