تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 11 سبتمبر 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأربعاء ، الموافق 12 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

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أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على كل منهما ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأربعاء ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي:

القاهرة 24 33

الإسكندرية 24 32

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 27 39