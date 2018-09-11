التضامن الاجتماعي توزع 10 ألف شنطة مدرسة على الأسر الأولى بالرعاية

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تقوم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في إطار استعدادات الأسر المصرية لاستقبال بداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، بتقديم الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

وقد قامت الوزارة بتوزيع ما يقارب من عشرة ألف شنطة مدرسية تحتوى على المستلزمات والأدوات المدرسية اللازمة للعملية التعليمية بقيمة مالية تقدر بحوالي مليون ونصف جنيهاً مصرياً.

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وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي أن توزيع الشنط المدرسية قد تم بناء على اختيار الأسر المستحقة لتقديم الرعاية والدعم تبعاً لقواعد البيانات التابعة للوزارة في نحو ما يقارب من تسع محافظات في صعيد جمهورية مصر العربية.

وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قائلة “إن توزيع الشنط والمستلزمات الدراسية، جاء في ظل برامج الحماية الاجتماعية التي قد تم تنفيذها لوزارة التضامن الاجتماعي من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وتحديداً مع انطلاق العام الدراسي الجديد”.

وأضافت والي “أنه يتم تنفيذ هذا من خلال بعض من المبادرات بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني بدءاً من مسئوليتها المجتمعية، وأنه جاري الانتهاء أيضا من الإجراءات اللازمة حيال إعفاء هؤلاء الأبناء من المصروفات الدراسية”.

وأكدت “إن تلك المساعدات تدعم تواجه وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المشروطية على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، وأهمية التزامهم معدلات حضور وانتظام في الدراسة تسمح لهم بالحصول على الدعم النقدي المقرر لهم في برنامج تكافل”.

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