إدارة مترو الأنفاق توضح حقيقة إلغاء اشتراكات العسكريين والشرطة والصحفيين

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أوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، موقفها بخصوص القرار الصادر بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، للعسكريين والشرطة والصحفيين، أن سبب القرار هو الزحام المتوقع على شبابيك التذاكر داخل محطات مترو الأنفاق، مع اقتراب بدء الدراسة وما ينتج عن هذا الزحام من مشاكل عديدة في الخدمة المقدمة للركاب، خاصة أن تلك الفئات لديها اشتراكات مخفضة.

وأكدت الشركة، أن هذا القرار لا يشمل اشتراكات العسكريين والشرطة أو إلغاء للميزات الممنوحة لاشتراكات كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينة أن هناك تنسيقا بين الشركة ونقابة الصحفيين فيما يخص تفعيل اشتراكات للصحفيين.

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ودعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، جميع الفئات من المواطنين إلى الاستفادة من الاشتراكات التي توفرها الشركة.