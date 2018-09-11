“الصيادلة” تحذر من حساسية جديدة للأطفال تسبب الوفاة (فيديو)

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أعلن الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة تقدمت بطلب لوزارة الصحة، بسحب عينات من عقار “سيفترياكسون” من المصانع ومخازن الأدوية، للتعرف على سبب الحساسية المفاجئة التي ظهرت على بعض المرضى عقب تناول العقار.

وأوضح البدوي، في تصريحات ببرنامج “هذا الصباح”، على قناة “إكسترا نيوز”، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 11 سبتمبر ،أن “سيفرياكسون” هو المادة الفعالة لأحد المضادات الحيوية واسعة المجال ضد نشاط البكتريا، وله نحو 14 عقار يتضمن نفس المادة الفعالة.

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وأشار البدوي، إلى أن اتحاد الغرف التجارية، رصد أكثر من حالة وفاة، وحالات حساسية مفاجئة، بعدد من المحافظات، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد تناول المضاد الحيوي، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يعرف سبب حدوث الحساسية المفاجئة، خاصة أن المادة الفعالة لم تكن تسبب هذه الحساسية من قبل.

وشرح سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، العلامات المرضية التي تصاحب ظهور الحساسية على المرضى في شكل تهيج جلدي، أو على الشعب الهوائية تزيد خفقان القلب وتؤثر على التنفس.

وأكد سكرتير شعبة الصيدليات، أن أي حقنة مضاد حيوي، لا بد أن تعطي داخل المستشفى، وليس في الصيدليات الخاصة، ويجرى قبلها اختبار حساسية، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدًا أنه في حالة مخالفة الصيادلة هذه التعليمات، فإنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة في حال إصابة المرضى بسوء.

وأصدر الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، بيانًا صحفيًا يحذر فيه الحكومة من رصد حالات وفاة نتيجة حقن “سيفترياكسون”، بعد تسببه في ظهور حالات حساسية مفاجئة أودت بحياة البعض.