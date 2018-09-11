تفاصيل خطة تطوير النقل الداخلي لمدينة 6 أكتوبر

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صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توفير مائة وتسعة وتسعين سيارة ميكروباص في خطة تطوير “النقل الداخلي في مدينة السادس من أكتوبر”، وتأتي تلك الخطوة كمرحلة أولى من مشروع النقل الداخلي بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي في بيان صادر عنه اليوم الموافق الثلاثاء “أنه قد تم تدشين 199 سيارة ميكروباص حديثة الصنع سعة أربعة عشر راكب، كمرحلة أولى من أجل خدمة النقل الداخلي في مدينة السادس من أكتوبر، بديلاً عن سيارات الربع نقل المزودة بالصندوق للركاب”.

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وأعلن رئيس الحكومة المصرية “إن تلك الخطوة تأتي من أجل المساهمة في حل مشكلة استخدام سيارات الربع نقل المزودة بصندوق من أجل نقل الركاب إلى المنطق الصناعية، وبعض الأحياء في مدينة السادس من أكتوبر، والتي تعد وسيلة نقل غير مناسبة”.

وأكد رئيس الحكومة المصرية “إنه قد تم طرح موقف إقليمي في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة تصل إلى سبعة عشر فدان من أجل ربط مدينة السادس من أكتوبر بجميع المحافظات والمدن المجاورة”.

وقد أعلن عصام بدوي رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر “أنه قد تم إعداد حصر كامل للسيارات الربع نقل المزودة بالصندوق داخل المدينة، والتي يتم استخدامها كوسيلة لنقل الركاب، كما تم حصر خطوط السير لكل سيارة، بالتعاون مع إدارة مرور السادس من أكتوبر، وقد بلغ عددها حوالي أربعمائة سيارة ربع نقل”.

وأوضح “أن محافظ الجيزة قد وافق على ترخيص أربعمائة سيارة ميكروباص بسعة أربعة عشر راكب، وقد تم التعاون مع ملاك السيارات الربع نقل من أجل استبدال سياراتهم بسيارات ميكروباص بسعة أربعة عشر راكب، وتم أيضا أخذ تعهد عليهم بعدم عودة السيارات ربع النقل للعمل بالمدينة مرة أخرى”.

وأوضح “أنه قد تقدم مائتين واثنى عشر شخصاً لتشغيل السيارات الميكروباص، وانطبقت الشروط على مائة وتسعة عشر شخص منهم، وقد تم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين من أجل تحديد مسارات السير، وقد قام أصحاب السيارات الذي قد تم اختيارهم من تحديد مسارات السير التابعة لهم، وقاموا بشراء سيارات ميكروباص حديثة الصنع”.

وأضاف البيان الصادر عن رئيس الحكومة “أنه قد تم التعاون مع إدارة المرور بأكتوبر من أجل إصدار التراخيص اللازمة لعدد مائة وتسعة وتسعين سيارة كمرحلة أولى من مراحل تطوير النقل الداخلي في مدينة السادس من أكتوبر”.

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