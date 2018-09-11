التعليم العالي: لجنة لفحص طلبات الجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها بمصر

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حرصا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مصلحة الطلاب، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا يحمل رقم 4200 لسنة 2018، ينص على تشكيل لجنة تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الجامعية، وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته.

واشترط القرار أنه لإنشاء أى فرع لإحدى الجامعات الأجنبية، يجب أن تكون الجامعة الأم من الجامعات المتميزة علميًا، ويمثل إنشاء فرع لها إضافة حقيقية لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، كما أوجب أن تكون الشهادات الممنوحة من تلك الجامعة معترفًا بها داخل الدولة التى يوجد بها مقرها الرئيسى دون إجراءات معادلة لها.

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كما أكد القرار على ما أوجبه القانون المصرى، بأن تكون جودة البرامج الدراسية المقدمة فى الفرع على النحو المطبق بالجامعة الأم.

وجاء في القرار أنه لإنشاء الجامعات الدولية فروعًا لها في مصر، يشترط أن تقدم هذه الفروع منحًا دراسية للطلاب، كذلك اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقدم الجامعة القواعد العامة التى ينوي الفرع اتباعها بشأن المنح التى تعفى الطلاب من المصروفات الدراسية على نحو ما هو معمول به فى الجامعة الأم.

وشدد القرار على ضرورة أن يتوافر بأعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة نفس الشروط بالجامعة الأم، وأن تكون الشهادات صادرة من الجامعة الأم، بالإضافة إلى أن تكون البرامج الدراسية هى ذات البرامج التى تدرس وبذات الجودة.

ونوه القرار أيضًا على شرط أخر، أنه حين يتم تقديم طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر، أن يقدم طلبًا يفيد الاعتماد المؤسسى للجامعة الأم من جهة الاعتماد، وضمان الجودة فى الدولة، التى يوجد بها مقرها الرئيسى، ودراسة تفصيلية تتناول موقع الفرع أو المؤسسة الجامعية، وتصور كامل لمراحل الإنشاءات والتجهيزات اللازمة، ومشروع اللائحة الداخلية للفرع أو المؤسسة، وقواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.

يذكر أن اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، سوف تبدأ عملها فى نظر الطلبات بدءًا من الأسبوع القادم.