استقالة جماعية لأعضاء حزب الوفد بالعمرانية.. تعرف على الأسباب

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تقدم عدد كبير من قيادات وأعضاء لجنة حزب الوفد في منطقة العمرانية باستقالة جماعية من عضوية الحزب، وجميع تشكيلاته ومنها سكرتير عام الحزب الدكتور “هاني سري الدين”.

نص الاستقالة الجماعية بحزب الوفد

جاء في نص الاستقالة التالي “استقالة الأستاذ الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد، تحية طيبة وبعد، نتقدم نحن أعضاء وقيادات لجنة حزب الوفد بالعمرانية باستقالتنا من عضوية الوفد وكافة تشكيلاته نتيجة القرارات غير اللائحة التي صدرت مؤخرًا، وآخرها قرار فصل النائب محمد فؤاد، نائب العمرانية، فصلاً يخالف اللائحة بالإضافة إلى خروج الحزب في الآونة الأخيرة عن مساره السياسي والتنظيمي في خدمة الوطن ورفعته والعمل من أجله، وتفرغت للمشكلات والأزمات الداخلية للنيل من كل صاحب نشاط وعمل، حتى نالت أنشط نواب الوفد في والبرلمان، وصدور قرار فصله بغير الاعتداد باللائحة”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة أصدر قرار بفصل “محمد أحمد فؤاد” نائب حزب الوفد بالعمرانية من الحزب، وكل تشكيلاته.

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