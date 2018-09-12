تعرف على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر والحدود الدنيا للكليات

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أعلنت جامعة الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة البنين والبنات للعام الجامعي الجديد(2018 – 2019).

حيث عٌقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر الجامعة برئاسة، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الذي بدوره أعلن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة، مشيرًا إلى أن عددالطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ 96316 طالبا، وعدد المتقدمين للتنسيق بلغ 84939 طالبا، وعدد من تخلفوا عن التنسيق 11377، منوها أن النسب زادت بمعدل 1%.

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وعن نسب القبول للطلاب البنين بالقسم العلمى، لافت المحرصاوي، إلي أن كلية طب البنين بالقاهرة بلغت نسبة الالتحاق بها 96,31% وطب البنين بدمياط بلغت نسبتها 95,31% وطب البنين بأسيوط بلغت نسبتها 95,08%، وطب الأسنان بالقاهرة بلغت نسبتها 94,77%، وطب الأسنان أسيوط 94,31%، والصيدلة بنين بالقاهرة 93,69%، وصيدلة أسيوط 93,15%، وهندسة القاهرة 90,23%، وهندسة قنا 90,77%، ولغات وترجمة بنين القاهرة 90%، وهندسة زراعية 87,23%، وعلوم بنين القاهرة 86,46%.

بينما جاءت شعبة الأدبى للبنين، اللغات والترجمة فورية 89.21%، إعلام القاهرة 67.35%، شريعة وقانون القاهرة 73.33%، تجارة القاهرة 59.76%، التربية 59%.

وعن تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر الخاص بالبنات، أوضح الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة ، أن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2018-2019 ، بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 633 درجة بنسبة 97.33%،كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 626 بنسبة 96.31%،كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين 593 درجة بنسبة 91.23%.

جدير بالذكر، أن تنسيق القبول لكليات جامعة الأزهر للعام الجاري قدر ارتفع، مقارنة بالأعوام السابقة، فعلى مدار الثلاث أعوام الماضية تحسنت النتيجة ومعها ارتفع نسبة تنسيق القبول بالكليات حيث كان كان الحد الأدنى للقبول العام الماضى 2017 بكليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94% ولطب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 بنسبة93% ولصيدلة القاهرة601 بنسبة 92,46 ولصيدلة أسيوط591,5 بنسبة 91% ولهندسة بنين القاهرة وقنا 572 بنسبة 88%.

وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 بنسبة 95,46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95.8% ولصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 بنسبة 94% ولهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91,38% ولتمريض بنات القاهرة 586 بنسبة 90.15%.

يذكر أن موسم 2015-2016، جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.

بينما نجد أنه في الموسم الدراسى 2016-2017 جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 96.23%، بنين أسيوط 95%، طب أسنان القاهرة بنين 94.85%، صيدلة بنين القاهرة 93.15%، وكلية الهندسة القاهرة 90.5%، وكلية الطب بنات 97.8%، هندسة بنات القاهرة 93.54%، التمريض للبنات 91.92.%.