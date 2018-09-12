السيسي يفتتح 34 مدرسة يابانية ومدارس للمتفوقين بعد 10 أيام

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سيشهد افتتاح 34 مدرسة يابانية ومدارس للمتفوقين، بعد 10 أيام مضيفًا أنه تم قبول 13 ألف طالب بالمدارس اليابانية، منذ أن تم فتح باب التسجيل بها.

كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، بمقر مجلس الوزراء.

وتحدث شوقي خلال المؤتمر،عن التطوير الذي سيشهده نظام الثانوية العامة خلال العام لدراسي المقبل، حتى لو لم يوجد تابلت أو شبكات إنترنت، مؤكدا أن مصر تستثمر فى أولادها من خلال المناهج الجديدة.

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وأضاف وزير التربية والتعليم ، إن التطوير فى الثانوى العام يعتمد على المواد المعرفية التى تم توفيرها وتغيير نظام الامتحانات، وأن مصر من البلاد النادرة اللى الامتحانات فيها متوقعة.