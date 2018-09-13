تعرف على نظام بطاقات التموين الجديد في 2018 وكيفية تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

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نظام بطاقات التموين الجديد في سبتمبر 2018، صرحت الوزارة على ضرورة الإسراع في توزيع السلع التموينية على البدالين، بحيث يستطيع المواطن من الحصول على السلع الخاصة به، ويرغب كل مواطن في الاطلاع على نظام التموين الجديد في سبتمبر للعام الجاري 2018، وأيضا الإستعلام عن أسعار السلع وكل ما هو جديد فيما يتعلق بنظام بطاقة التموين وصرف السلع التموينية الخاصة به، ولقد جاء نظام التموين الجديد بهدف التخفيف على المواطنين من الفئة محدودة الدخل والمعاونة على تحمل الغلاء الذي لحق بالكثير من السلع ، وأيضا من أجل حماية المواطن من احتكار السلع وغلاء الأسعار، وسوف يتم تقديمها في النظام التمويني الجديد، بأسعار ملائمة وفي متناول المواطن منخفض الدخل، ولكن لابد من استيفاء الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم، وأيضا يجب الالتزام بتحديث البيانات المتعلقة بالبطاقات التموينية.

تعرف على نظام بطاقات التموين الجديد في سبتمبر 2018

صرح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في اجتماع له مع الوزراء، ووزير التموين، بتحديد الحد الأدنى من الدعم لكل فرد من المستحقين لهذا الدعم، والمقدر بنحو 50 جنيها، وهذا فيما يخص الأسرة التي عدد أفرادها أربعة أفراد، وفيما يخص الأسر التي يتجاوز عددها أربعة أفراد، أي بدء من عدد خمسة أفراد، سوف تصبح قيمة الدعم للفرد نحو 25 جنيها، وبهذا يصبح نصيب كل فرد حينها من الدعم أربعة جنيهات.

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الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

1. ايصال كهرباء حديث.

2ّ صور حديثة من شهادات ميلاد إلكترونية لكافة الأفراد اللازم إضافتها في البطاقة التموينية.

3. صورة شخصية حديثة لصاحب البطاقة التموينية.

4. صور لبطاقة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كيفية إضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر .

1. قم بالدخول إلي موقع دعم مصر.

2. بعد القيام بالدخول إلي موقع دعم مصر يمكنك إدخال رقم بطاقتك الشخصية وبعدها قم باختيار المحافظة التي تقطن بها.

3. سوف تظهر لك صفحة الموقع عدد من الحروف.

4. قم بإدخال تلك الأحرف في المربع الخاص لذلك ويجب عليك تحرى الدقة عند كتابة تلك الحروف .

5. ثم قم بتحديد أفراد الأسرة المقيدين ببطاقة التموين وإدراج الرقم القومي الخاص بهم، وأرقام الرقم القومى، وهي موجودة على شهادات الميلاد للفرد الذي لم يستخرج بطاقة رقم قومي بعد.

نظام بطاقة التموين الجديد في سبتمبر 2018

بعد إتمام كافة الخطوات السابقة قم بإختيار كلمة تحديث البيانات، سوف يقوم الموقع بفتح صفحة جديدة من أجل استكمال باقي البيانات، والتي تستطيع من خلالها إدراج المواليد الجدد أو حذفها.

كيفية تحديث بيانات البطاقات التموينية

عليك كتابة رقم الهاتف الخاص بك في المكان المخصص له ورقم الدفع الإلكتروني المتواجد بفاتورة الكهرباء، وتعبئة كافة البيانات، يجب عليك تعديل خانة الرقم القومي وصغة القرابة، عند التعديل في البيانات المتعلقة بأفراد البطاقة، وبعدها قم بالضغط على حفظ، في حال حذف أى من أفراد أسرتك، لظروف سفر أو في حالة الوفاة لا قدر الله، عليك كتابة اسمه في المكان المخصص لذلك وبعدها الضغط على تنفيذ ، ويجب القيام بالحذف لغير المستحقين لتجنب العقوبة، ويجب كتابة رقم التليفون الأرضي والبريد الإلكتروني في المربع الخاص له، وكتابة ملاحظاتك إن وجدت ثم إختيار كلمة تحديث البيانات أو حفظ.

سوف تنتقل بعدها للصفحة السابقة وعليك تنفيذ ما بها من تعليمات وتعبئة المربعات بالأفراد وذلك عن طريق الرقم القومي وصفة القرابة، وعند القيام بإدخال مستفيد بشكل خاطئ تستطيع حذفه بإختيار كلمة حذف مستفيد.

بعد القيام بكافة الخطوات السابقة من تسجيل بيانات المستحقين المطلوبة يتم إرسال الصور الضوئية من الأوراق المطلوبة بواسطة إختيار كلمة أضف ملف، مع ضرورة اتباع التعليمات بأخر صورة بكل عناية واختيار صيغة الملفات اللازمة، لأنه بدون إختيار صيغة الملفات المطلوبة لن تتم عملية التسجيل.

نظام التموين الجديد في سبتمبر 2018

يقوم المواطن المستفيد من الدعم باستلام الحد الأدنى له، وهو واحد كيلو زيت وواحد كيلو سكر، من بقال التموين، ويصبح نصيب الفرد 50 جنيها من الدعم، وإذا احتاج المستفيد تخطى السلع المستحقة له في نطاق الدعم فيمكنه شراؤها بثمنها الحر، السعر المتعارف عليه لدى الجميع خارج نظام التموين، يستطيع المواطن التقدم بشكوى إلى مكتب التموين في حالة عدم توافر السلع المطلوبة عند بقال التموين أو تواجد أية تلاعبات من بقالين التموين، وفي حالة تواجد نقص في إحدى السلع، وسوف ترسل كميات إضافية بقالين التموين لسد هذا العجز.

يشتمل الدعم التمويني على نقاط الخبز، والذي تقدر تكلفته بنحو 65 قرشا حيث يتم بيعه للمواطن ب 5 قروش، إن نصيب الفرد كل شهر من الخبر ما يقدر بنحو 90 جنيه.

يجب على المواطنين ضرورة تحديث البيانات في بطاقة التموين، إذ يتم منع الدعم عن المتلاعبين بالبيانات، كما يعاقب بقالين التموين في حالة عدم الإلتزام بالقوانين ومنظومة للسلع التموينية، على الكمية والسعر والجودة، كما يجب على البدالين الاهتمام بحفظ السلع بعد استلامها.

تم القيام ببعض التغييرات على السلع، حيث كانت السلع في المنظومة التموينية السالفة بالتسعيرة الجبرية، وكان يلتزم البائع بإضافة الأسعار على السلعة، لكن النظام الحديث يعتمد على السعر الحر لإتاحة التنافس في السعر بين البائعين.

بيان بأسعار السلع التموينية في سبتمبر 2018

1. السكر: ثمن كيلو السكر 8.5 جنيها

2. الزيت: ثمن كيلو الزيت 14 جنيها، بدلا من 12 جنيه.

3. الأرز: ثمن كيلو الأرز 8.5 جنيها

4. المكرونة: ثمن كيلو المكرونة 2.25 جنيها

5. السمن : 500 جرام سمن بثمن 12 جنيها

6. السمن : 800 جرام سمن بثمن 17.25 جنيها

7. العدس: 500 جرام عدس بثمن 10 جنيها

8. الفول: 500 جرام فول بثمن 3.50 جنيها

9. الصلصة: 325 جرام صلصة بثمن 7.25 جنيها

10. الجبن الأبيض: 250 جرام جبن أبيض بثمن 5.25 جنيها

11. الصابون: 125 جرام صابون بثمن 5.50 جنيها

12. صابون الغسيل: 125 جرام صابون غسيل بثمن 4.25 جنيها

13. الدقيق: كيلو دقيق بثمن 6.10 جنيها

14. الشاي: 40 جرام شاي بثمن 2.75 جنيها

15. الجبن: 500 جرام جبنه بثمن 10.25 جنيها

16. مرقة الدجاج: مرقة دجاج بثمن 6.15 جنيها

17. المربى : 400 جرام مربى بثمن 7.75 جنيها

18. التونة : 140 جرام تونه بثمن 6 جنيها.

19. الكلور : زجاجة كلور بثمن 3.10 جنيها

تصرف السلع التموينية للمواطنين مستحقي الدعم، ومن تم تحديث بياناته في بطاقة التموين في الموعد المحدد. ويتم إضافة المواطن الذي لم يقم بتحديث بياناته بالبطاقة التموينية أو المتلاعبين في البيانات في القائمة السوداء، وسوف يتعرض هؤلاء للحرمان من صرف حصصهم التموينية.