بالفيديو.. تصريحات هامة عن قرار منع مرور سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري

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أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير أشرف سلطان قائلاً “أنه للمرة الأولى يكون لدينا الطريق الدائري الإقليمي داخل جمهورية مصر العربية من أجل ربط محافظات الدلتا، ومحافظات الصعيد مع بعضهم البعض”.

وأضاف “إن الطريق الدائري الإقليمي قد ساهم في العمل على تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري القديم، إلى جانب تقليل نسبة الحوادث، وخصوصاً في ظل قرار منع مرور سيارات النقل الثقيل أعلى الطريق الدائري من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه يوم السبت القادم”.

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وجاءت تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية من السفير أشرف سلطان في برنامج “أخر النهار” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “النهار”، وأوضح “إن وزارة الداخلية المصرية قد قامت بإعداد خطة كاملة من أجل مراقبة الطريق الدائري القديم، لضمان تنفيذ القرار”.

وأكد السفير أشرف سلطان “على وجود عقوبات رادعة في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرار عدم مرور سيارات النقل الثقيل أعلى الطريق الدائري من الساعة السادسة صباحاً وحتى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل”.

وأشار “إن حالة الزحام المروري سوف تقبل بنسبة تصل إلى خمسة وثلاثين في المئة”، وأضاف “أن ذلك يمنع الكثير من الحوادث، و التكدسات التي أصبح النقل الثقيل عنصراً رئيسياً في وجودها”.

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