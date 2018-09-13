إشادة برلمانية بحملة أنا ضد التنمر

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أعلن عضو لجنة التعليم البرلمانية فايز بركات عن أشادته بحملة “أنا ضد التنمر”، والتي قد تم إطلاقها من قبل منظمة اليونيسيف في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع “المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية”، وبدعم من الاتحاد الأوروبي من أجل مناهضة ظاهرة التنمر داخل المدارس.

وأوضح البرلماني قائلاً “هذه خطوة تعد هامة من أجل بناء الإنسان المصري، والتي طالب بها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي”، وجاء تصريحات النائب فايز بركات في بيان صحفي صادر عنه اليوم أوضح “إن التنمر عادة سيئة تعود إلى سلوكيات سلبية تم اكتسابها من بيئة التلميذ، ولم يجد أحداً ينهاه عنها، وتكون نتيجتها سيئة على التلميذ والأسرة والمجتمع، فقد ينتحر التلميذ، أو يكتسب هذه العادة السيئة من أجل الانتقام، وبالتالي ستحدث الة من الانتشار في المجتمع”.

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وقد طالب البرلماني “إن تقوم الحملة بنشر هذه الثقافة من خلال كتيبات وملصقات بالمدارس، وألا تنتهي بانتهاء الحملة، فهناك واجب على المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمحاربة هذه الظاهرة طوال الوقت، وكذلك دور الأسرة في الانتباه إلى أبنائهم وسؤالهم باستمرار عمن يمارس معهم هذا السلوك حتى لا يؤدي إلى التدمير النفسي للتلميذ، وبالتالي يصبح عضواً غير فاعل في المجتمع”.

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