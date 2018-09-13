تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي

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قامت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بتقديم عرض عن “مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل القضاء على فيروس سي، الكشف عن الأمراض الغير سارية”، وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي.

قد أوضحت وزيرة الصحة والسكان بحسب البيان الصادر عن فعاليات اجتماع اليوم عن عرض رؤية مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، والتي تتمثل بخلو جمهورية مصر العربية من فيروس سي، وخفض الوفيات الناجمة عن “الأمراض الغير سارية”.

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وقد أوضحت الوزيرة في هذا الصدد “إلى إن مستهدفات المبادرة تتضمن الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي “سي”، والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى الكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات، ومستشفيات الجمهورية”.

وقد قامت وزيرة الصحة والسكان بتقديم عرض الخطة المرحلية، و”البرنامج الزمني للمبادرة”، والتي سوف يجري العمل على تنفيذها على ثلاثة مراحل كل مرحلة تتضمن عدد من المحافظات”.

وأوضحت الوزيرة “إن الفئة المستهدفة هم المواطنين أكبر من سن الثامنة عشر عاماً من الجنسين من جميع المحافظات المصري ممن لم يسبق لهم الفحص، والعلاج”، وأضافت “إن الخدمات الطبية المقدمة في الحملة تتضمن التوعية الصحية للمواطنين، وتحليل فيروس سي، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وذلك من خلال نقاط المسح المختلفة المتمثلة في وحدات الرعاية الأساسية، والمستشفيات، وسيارات العيادات المتنقلة، ومراكز الشباب والرياضة، وقصور الثقافة”.

وقد تناول عرض الدكتورة هالة زايد الأهمية التي توليها وزارة الصحة والسكان بالعنصر البشري، وضرورة توفير التدريب والإعداد اللازم له بشكل دوري، حيث أوضحت “إلى إن فرق العمل المشاركة في المبادرة تتكون من فرد طبي وهو طبيب بشري، وصيدلي، وطبيب أسنان، وفرد تمريض، ومدخل بيانات، أو إداري أو فني للإحصاء”.

وأوضحت “إن فترات العمل سوف تكون على فترتين فترة صباحية من تمام الساعة التاسعة صباحاً إلى تمام الساعة الثالثة عصراً، وأخرى فترة مسائية من الثلاثة عصراً إلى التاسعة مساءً”.

ونوهت الوزيرة “أنه من المستهدف استقبال ستين مواطناً خلال فترة العمل الواحدة أثناء اليوم ستة ساعات”، كما تناولت الوزيرة خلال الاجتماع المراحل المختلفة بداية من “إعداد قوائم المستهدفين من المسح حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للانتخابات مع الاستعانة بقاعدة بيانات الناخبين من أجل الوصول إلى جميع المستهدفين من المسح الطبي”.

وأشارت إلى وجود تعاون مع “هيئة التأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، وربط المستهدفين من الحملة بمراكز العلاج والتقييم، وإدراج الموقع الإلكتروني للحملة، والعمل على تقديم خدمات الاستعلام، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثل وزارة التنمية الإدارية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة الاتصالات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لاستقبال الأجهزة اللوحية مع الاستعانة بها طوال فترة خدمات الحملة الطبية”.

وأضافت “سوف يتم عمل خريطة من أجل معرفة قوة شبكات الاتصالات بالوحدات، والإدارات المختلفة، وذلك لضمان استمرار الاتصال أثناء العمل، وذلك وصولاً إلى المرحلة الأخيرة المتعلقة بتوفير التجهيزات الفنية من الحواسب والميكنة، ونظم الربط”.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد “أنه قد تم التعاقد مع إحدى الوكالات الإعلامية لتدشين حملة دعائية وإعلامية خاصة بالحملة بداية من الحادي عشر من شهر سبتمبر لعام 2018، على ثلاثة مراحل، وحتى نهاية الحملة وتتضمن الحملة التغطية الإعلامية باستخدام إعلانات التليفزيون، وإعلانات الراديو، وإعلانات بالطرق، إلى جنب طباعة مطويات للتوعية، وإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقد أشارت الوزيرة “إلى الاستعانة بجهات خارجية لتعظيم الاستفادة من المبادرة ومنها الاستعانة بخبرات منظمة الصحة العالمية، وصندوق تحيا مصر، إلى جانب التعاون مع جميع الوزارات المعنية بتنفيذ الحملة من أجل تنفيذ المهام المطلوبة”.

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