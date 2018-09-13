تصريحات هامة بخصوص اشتراكات الطلاب في مترو الأنفاق وقيمة الاشتراك

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صرح أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم “الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق” قائلاً “إن وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، ورئيس شركة مترو الأنفاق المهندس علي الفضالي قررا عدم إجراء أي تعديل على أسعار اشتراكات طلاب المدارس، والمعاهد، والجامعات”.

وأكد أحمد عبدالهادي قائلاٌ “سوف تكون أسعار الاشتراكات كما هي نفس أسعار العام السابق 2017″، وأضاف “إن ثمن استمارة الاشتراك خمسة جنيهات للطالب الذي يقدم الطلب لأول مرة”.

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وأضاف “على الطالب أن يقوم بملء الاستمارة ثم اعتمادها، وختمها من المدرسة، أو الجامعة أو المعهد التابع له، ثم يتم استخراج كارت الاشتراك الخاص به، وقيمة الكارت الذكي خمسة وعشرين جنيهاً مصرياً، ويتم تجديد الكارت كل ثلاثة أشهر”.

وأوضح “أن مكاتب الاشتراكات للخط الأول في محطات حلوان، وعين حلوان، وجامعة حلوان، والمعادى، ودار السلام، والزهراء، والشهداء، وحدائق الزيتون، وعين شمس، وعزبة النخل، والمرج القديمة”.

وأشار “إن مكاتب اشتراكات الخط الثاني في شبرا الخيمة، والمنيب، ومحطات كلية الزراعة، وروض الفرج، والمظلات، والمسرة، والعتبة، والشهداء، وجامعة القاهرة، والدقي، والمنيب، بالجيزة”.

وأضاف “إن مكاتب اشتراكات الخط الثالث في محطة العتبة، و محطة العباسية، وتبدأ مواعيد فتح الباب للاشتراكات في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً يومياً”.

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