تعرف على عقوبة مخالفة قرار منع سير النقل الثقيل أعلى الدائري اعتباراً من السبت القادم

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صرح مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء “محمد منصور” قائلاً “سوف يتم تنفيذ قرار منع سير النقل الثقيل التي تزيد حمولتها فوق أربعة أطنان من الساعة السادسة صباحاً، إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل السبت القادم”.

وأوضح “إن هناك عقوبات صارمة سوف يتم اتخاذها في حالة مخالفة قرار منع سير النقل الثقيل من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وفي حالة مخالفة هذا القرار سوف تكون هناك عقوبات تبدأ من ألف جنيهاً مصرياً وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيهاً مصرياً”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى إن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد “إن قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن أربعة أطنان بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري سوف يسهم في تخفي الضغط المروري على الطريق الدائري بنحو من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين في المئة”.

وأضاف “إن هناك تنسيق ما بين الشرطة المدنية، والشرطة العسكرية من أجل تطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع أي مخالفات تهدد سلامة الطريق، ومستخدميه، وهناك عقوبات قد نص عليها القرار تتمثل في أنه سوف يطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة رقم أربعة وسبعين مكرراُ خمسة من قانون المرور رقم ستة وستين لعام 1973، وتعديلاته، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن آلف جنيهاً ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيهاً”.

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