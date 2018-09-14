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خضع الطريق الدائرى الإقليمى، لإنتشار أمنى مروري مكثف مع اقتراب التنفيذ لقرار مجلس الوزراء بنقل حركة النقل عليه كبديل للطريق الدائري، ومن المقرر أيضا حظر سير مركبات النقل التي تتجاوز حمولتها أربعة أطنان ، وذلك يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وذلك بدءا من الخامس عشر من سبتمبر الجاري، الأمر الذي يساهم في توافر حالة من المرونة المرورية على المحاور الرئيسية والطرق.

إنتشار أمني مروري مكثف أعلى الطريق الدائرى الإقليمى

بدأت وزارة الداخلية بعملية تأمين الطريق، وذلك بواسطة مراقبة كافة قطاعاته من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطريق مع كثافة إنتشار الحملات المتحركة من الرادار للحد من السرعة الزائدة، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة مديريات الأمن لنشر أكمنة أمنية لمتابعة الحالة والسهر على تنفيذ الإنضباط على إمتداد الطريق.

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إنتشار أمني مروري على الطريق الدائري الإقليمي

من المرتقب أن يحظى الطريق الدائرى الإقليمي بالإهتمام من جانب الخدمات الأمنية والمرورية للبدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع سير مركبات النقل عليه أثناء فترات الحظر، وسوف يتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يخالف القرار بشكل حازم، وحذرت وزارة الداخلية سائقي سيارات النقل من مخالفة هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء بفترات الحظر المنصوصة، وشددت على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأهابت بسائقي السيارات بضرورة الالتزام بفترات الحظر المقررة، والالتزام بقانون السير، واشارات المرور.