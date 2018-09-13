ارتفاع تصنيف جواز السفر المصري ليصبح الـ 74 عالميًا والـ10 عربيًا

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نعرف جميعا أن قوة جواز سفر أي دولة يتم تحديدها على أساس، كم عدد الدول التي يستطيع بها حامل جواز السفر الدخول لدول أخرى دون تأشيرة.

وحول هذا الموضوع نشر موقع “باسبورت إنديكس”، تقريرًا يعرض قائمة تضم أقوى جوازات السفر في العالم، كما تطرق لمعرفة ما هو أقوى جواز سفر عربي، وجاء جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة على قمة القائمة إذ يمكن لحامله دخول 112 دولة بدون تأشيرة.

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وحسب ما جاء بالتقرير المنشور بالموقع، اليوم الخميس، الموافق 13 سبتمبر، فإن جواز السفر المصري، جاء في المرتبة رقم 74 عالميًّا، بين أقوى جوازات السفر لعام 2018، والعاشر عربيًا، من حيث عدد الدول، التي يمكن لحامليه دخولها.

ويصل عدد الدول التي يمكن دخولها بجواز السفر المصري إلى 157 دولة، بينهم 54 دولة يمكن دخولها بدون تأشيرة، و103 دول تطلب تأشيرة عند وصول حامل جواز السفر المصري.

وبحسب الموقع، فإن سنغافورة احتلت المرتبة الأولى عالميا، حيث يمكن لحاملي جواز السفر السنغافوري دخول 167 دولة، بينها 127 دولة بدون تأشيرة.

جدير بالذكر، أن بهذا التقرير الذي نشر بموقع “باسبورت إنديكس”يكون جواز السفر المصري، قد صعد من المرتبة الـ 88 عالميا إلى الـ74.

حيث جاء تصنيف جواز السفر المصري في تقرير رسمي لمؤسسة “هينلي” العام الماضي، في المرتبة الـ 88 عالميا، والـ10 دوليًا.

بينما جاء جواز السفر الألماني في القائمة الأولى، إذ تصدرت ألمانيا من جديد دول العالم في قائمة أقوى جوازات السفر من حيث حرية السفر من دون تأشيرة أو قيود، وحصلت على المرتبة الأولى عالميا مسجلة 177 نقطة، وتوزعت المراكز الـ10 الأولى بين باقي دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا.

كذلك تضمن التقرير تقييما لجوازات السفر العربية، وفيه تصدرت الإمارات الدول العربية في قائمة أقوى جوازات السفر للعام الثالث على التوالي، محتلة المرتبة الـ38 عالميا ومسجلة 122 نقطة.