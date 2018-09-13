السيسي يتمنى إلغاء معادلة الطلاب المصريين عند السفر للدراسة بالخارج

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ذكر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الامتحان المعرفي الموحد لكليات الطب، الذي تم تنظيمه على مستوى 5 جامعات في وقت واحد بطريقة واحدة بمعايير عالمية، وانتهى في نفس الوقت، ظهرت نتائجه في دقائق معدودة، لافتا إلى أن أمنية الرئيس السيسي، إلغاء معادلة الطلاب المصريين عند السفر للدراسة بالخارج، من خلال وجود نظام تقييم معتمد عالميا.

وزاد عبدالغفار، خلال خلال كلمته اليوم الخميس، باحتفالية تكريم الطلاب المتميزين بالامتحان المعرفي لكليات الطب التجريبي الذي نفذته الوزارة على 5 جامعات هي عين شمس وأسيوط والمنصورة وكلية الطب العسكري وجامعة 6 أكتوبر، الاحتفال بالطلاب المشاركين في هذه التجربة الهامة بدأت بتكليف من الرئيس السيسي، مبينا أن الغرض من هذا وجود امتحان موحد على مستوى جميع التخصصات لقياس قدرة التعليم ومخرجات التعليم في مصر.

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وأشار الوزير، إلى أن الفكرة بدأت وتم تكليف مجموعة عمل مع شركاء “مايكروسوفت وجاما ليرن”، منوها إلى أنه تم تشكيل لجنة للبدء في الأمر، والغرض من التجربة يكون لمصر نظام خاص يقيس مهارات الطلاب على مختلف المستويات.

وأكد عبدالغفار، أنه تم اختيار عينة من الجامعات الثلاث، وتم إعلان نتائج الامتحان وتحليل البيانات وتمت مراقبة الامتحان بغرفة مركزية في الوزارة في نفس اللحظة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان، مشيرا إلى أن حلم إلغاء المعادلة للطلاب المصريين بالخارج من خلال امتحان قومي يكون معتمدا دوليا حلما صعبا ولكن ليس مستحيلا.

ونوه وزير التعليم العالي، إلى أن جميع الاختبارات إلكترونية لا يوجد بها تدخل بشري، وهو ما نعمل عليه في المجلس الأعلى للجامعات بتقليل العنصر البشري حاليا، في نظم التقييم، ولكن بعض المقررات تحتاج لتدخل بشري نظرا لطبيعة المقرر.