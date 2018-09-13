تعرف على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى للقبول بالكليات

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اعلن منذ ساعات قليلة، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، الموافق 13 سبتمبر، نتائج تنسيق الشهادات الفنية للعام الدراسي 2018، وأصدرت الوزارة بيانا رسميا، ذكرت فيه إنه تم توزيع طلاب الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين على الكليات والمعاهد وفق التنسيق.

وخلال البيان أوضحت الوزارة، أنه تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2018، عن العام الماضي، بنحو 25000 طالب وطالبة، حيث تقدم إجمالي عدد (175725) طالبا وطالبة على شبكة التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

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وذكرت الوزارة، إنه تم قبول (171160) طالبا وطالبة، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

كما لافتت إلى أن عدد الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن بلغ (4565) طالبا وطالبة، مضيفة أنه سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم على أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب يوم الجمعة 14/9/2018 حتى يوم الإثنين الموافق 17/9/2018.

وعن الحدود الدنيا لقبول طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بنظامي الـ 3 – 5 سنوات وطلبة المعاهد المتوسطة -السنتين-كشفت مؤشرات الحدود الدنيا لتنسيق الشهادات الفنية للكليات والمعاهد الزراعية لشهادة نظام 3 سنوات، للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، عن القبول بكلية التربية، جامعة كفر الشيخ، بحد أدنى 81.45%، والقبول بكلية الزراعة جامعة المنصورة، بحد أدنى 79.81%.

كما جاء القبول بكلية الزراعة شبين الكوم جامعة المنوفية، بحد أدنى 77.81%، والقبول بكلية الزراعة “مشتهر” جامعة بنها 77.63%، والقبول بكلية الزراعة فرع الوادي الجديد، بحد أدنى 79.63%، والقبول بكلية زراعة الإسماعيلية جامعة قناة السويس 77.46%.

بينما كان القبول بكلية التربية شبين الكوم جامعة المنوفية بحد أدنى 78.18%، والقبول بكلية التربية جامعة طنطا بحد أدنى 78%، والقبول بكلية التربية جامعة دمنهور، بحد أدنى 79.9%، والقبول بكلية التربية جامعة المنيا، بحد أدنى 78.54%.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اعتمد، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات، بإجمالي 171 ألفا 160 طالبا بنظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.