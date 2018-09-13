«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة ، الموافق 14 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية ومناطق في جنوب سيناء.

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وعن حركة الرياح ، أوضح خبراء الطقس ، أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الجمعة الموافق 14 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في أهم المحافظات والمدن المصرية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، العظمى 33 درجة ، الصغرى 24 درجة

الإسكندرية ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 23 درجة.

مطروح. العظمى 30 درجة ، الصغرى 19 درجة.

سوهاج ، العظمى 36 درجة ، الصغرى 24 درجة.

قنا ، العظمى 38 درجة ، الصغرى 24 درجة.

أسوان. العظمى 40 درجة ، الصغرى 26 درجة.