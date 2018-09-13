الرقابة على الصادرات ترفض 3447 طن مواد غذائية لعدم مطابقتها للمواصفات

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قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الخميس، الموافق 13 سبتمبر، رفض 199 رسالة غذائية بإجمالى وزن 3447 طن لعدم مطابقتها للمواصفات، وكانت أهم الأصناف المرفوضة ” كبده وكلاوى بقرية مجمدة – بن محمص- إضافات أعلاف- اسماك ماكريل – سردين مجمده توابل – مخللات – نباتات زينه – سمك فيليه باسا – تونه معلبه – برقوق- كاجو- مايونيز- نكتارين- شاى- مرقه دجاج”

وكانت معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد قامت بفحص عدد 21641 رسالة معملياً خلال شهر يوليو 2018 بإجمالى، حيث تم قبول عدد 21325 رسالة بإجمالي طن، وتم رفض عدد 316 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

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وكشفت مؤشرات أداء الرقابة على الصادرات أن المعامل الصناعية قامت بفحص عدد 14563 رسالة صناعى خلال شهر يوليو2018 حيث تم قبول عدد 14446 رسالة، وكانت أهم الأصناف المقبولة” قطع غيار السيارات – الملابس – أدوات المائدة” وتم رفض عدد 117 رسالة، وكانت أهم الأصناف المرفوضة ” الشنط والمحافظ والأحذية – الفلاتر – أدوات كهربائية “.

أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية فقامت الهيئة بفحص عدد 7078 رسالة غذائى خلال نفس الفترة حيث تم قبول عدد 6879 رسالة طن وكانت أهم الأصناف المقبولة “حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية”.

وفي سياق متصل، كانت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قد أوقفت التعامل مع شركة Cotecna ، والتي تمتلك 16 فرع بدول مختلفة كذلك7 شركات فحص عالمية ، خلال عام 2018.

وأوضح جابر أن وقف التعامل مع شركات الفحص العالمية فى حالة مخالفتها للقواعد الخاصة بالتجارة المصرية، هو شأن خاص بالهيئة ومن حقها اتخاذ القرار لضمان جودة المنتجات المستوردة واستيفائها للمواصفات.

وتابع جابر، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عندما تقوم بفحص عينات من الواردات القادمة إلى مصر وتجدها نتيجة التحليل غير مطابقة لشهادة الفحص الصادرة من الشركة العالمية المتخصصة فى فحص الرسائل، تقوم الهيئة بإنذار الشركة ووقف التعامل معها لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة يتم وقف التعامل معها لمدة تصل إلى عام لحين تعديل الأوضاع.

وشدد جابر أن وقف التعامل مع شركات الفحص العالمية حال مخالفتها للقواعد الخاصة بالتجارة المصرية، هو شأن خاص بالهيئة ومن حقها اتخاذ القرار لضمان جودة المنتجات المستوردة واستيفائها للمواصفات.