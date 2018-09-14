بالفيديو.. تصريحات هامة بخصوص اشتراكات مترو الأنفاق

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صرح المتحدث الرسمي باسم شبكة مترو الأنفاق المصرية أحمد عبدالهادي قائلاً “إنه خلال عام 2016 قد عقدت وزارة النقل والمواصلات بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 من أجل تخفيض أسعار اشتراكات المترو لجميع مرضى سرطان الأطفال، بحيث يتم عمل تخفيض ربع سنوي لجميع مرضى الأورام السرطانية”.

وأضاف “إن قيمة اشتراك المترو تبلغ اثنين وعشرين جنيهاً لإجمالي عدد محطات خمسة وعشرين محطة، وتزداد إلى سبعة وعشرين جنيهاً مصرياً في حالة زيادة عدد المحطات عن خمسة وعشرين محطة”.

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وجاء تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية لأحمد عبدالهادي عبر القناة الفضائية اكسترا نيوز اليوم الموافق الخميس حيث أعلن “إن على المرضى التوجه إلى أٌرب مكتب استمارات، واعتماد تلك الاستمارة بتقرير طبي من الطبيب المختص بحالاتهم ثم يتوجهون بها إلى مكتب أو وزارة التعليم العالي لاعتمادها ثم يذهبون بها إلى مكتب الاشتراكات من أجل استخرج الاشتراك الخاص بهم”.

وقد ناشد المتحدث الرسمي باسم شبكة مترو الأنفاق جميع مرتادي خطوط المترو بصفة يومية ضرورة استخراج اشتراكات للمترو، قائلاً “هيلاقوا الاشتراك بيوفر من أربعين إلى سبعة وتسعين في المئة من قيمة تذاكر المترو اليومية”.

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