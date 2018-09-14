تعرف على السيارات المعفاه أو المخفضة الجمارك بعد تطبيق التعريفة الجديدة

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أعلن السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أمس الخميس، الموافق 13 سبتمبر الجاري، إن المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ بدأت يوم الأربعاء الماضي، تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018.

وكشف نجم، عن أن هذا القرار يتضمن قطاع السيارات، خصوصا بعد أن تم استحداث بند دولي للسيارات الملاكي التي تعمل بمحرك كهربائي، والتي سيتم إعفاؤها تشجيعاً لاستخدام بيئة نظيفة وبديلًا للوقود.

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وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أنه كذلك تم استحداث بنود دولية للسيارات الهجينة التي تعمل بمحركين ( كهرباء – بنزين ) للسيارات الملاكي سعة 1.6 لتر، وتم تخفيضها من 40% إلى 30% بنسبة 25%، وأيضاً السيارات أكثر من 1.6 لتر وتم تخفيضها من 135% إلى 100% تشجيعاً لاستخدام بيئة نظيفة.

ومن اللافت أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي تم تخفيضها بنسبة 35% بعد أن كانت نسبة التخفيض 25% من فئة البند المقرر بجدول التعريفة الجمركية دعماً لجهود الدولة بتشجيع استخدام بدائل للوقود.

وعن أنواع السيارات التي سوف تستفيد من التخفيض الجمركي الجديد تابع السطور التالية في هذا التقرير:

أولاً: السيارات الهجينة

وهى السيارات التي تستمد طاقتها من محرك كهربائي، ومحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين أو الديزل.

أيونيك

تتوافر في مصر سيارة واحدة تعمل بالتكنولوجيا الهجينة، وهى سيارة هيونداي “IONIQ ” الهاتشباك موديل 2019 التي تندرج ضمن قائمة السيارات النظيفة.

وتستمد “IONIQ ” طاقتها من محرك كهربائي يولد 44 حصانا، ومحرك احتراق داخلي بنزين GDI سعة 1.6 لتر بقوة 105 حصان وعزم دوران 147 نيوتن-متر، ليصبح إجمالي قوتها 141 حصانا.

كما أعلنت مجموعة “جي بي غبور” أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، عن توافر السيارة، بفئة واحدة وهى “IONIQ- AE” FULLY LOADED وهى الأعلى بين فئات “IONIQ ” الثلاثة، بأسعار رسمية 580.000 ألف جنيه.

ثانيًا: السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية الجديدة كانت تتمتع بإعفاء جمركي علي جميع الطرازات، وأكدت مصلحة الجمارك في بيانها علي استمرار الإعفاء الجمركي الكامل عليها تشجيعاً لاستخدام بيئة نظيفة.

وتشجيعا لسوق السيارات الكهربائية قام طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، بإصدار قرار يسمح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي (السيارات الكهربائية) إلي جانب تمتعها بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية.

واشترط القرار ألا يتجاوز تاريخ السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

ويمكن التعرف علي السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة المنتظر طرحها في مصر قريباً، والتي أعلنت عنها شركة “ريفولتا إيجيبت”، و”دارشال” لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

نيسان ليف

تنتمي سيارة نيسان الكهربائية إلي فئة سيارات الهاتشباك الكبيرة، التي زودت ببطارية 24 كيلووات، بقوة 107 حصان، وتشحن السيارة بالكامل علي تيار 220 فولت في 5 ساعات فقط.

وتتمكن السيارة من قطع مسافة 200 كيلومتر قبل أن يعاد شحنها من جديد.

كما أعلنت ريفولتا أن أسعار ليف الكهربائية الجديدة ستكون مقابل 870 ألف جنيه مصري تقريباً، بينما يصل سعر المستعمل منها إلي 335 ألف جنيه تقريباً.

كيا سول

وتندرج سيارة “كيا” الكهربائية إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات -SUV، وزودت السيارة ببطارية 27 كيلووات، بقوة 109 حصان، وتشحن السيارة بالكامل علي تيار 240 فولت في 5 ساعات فقط.

وتتمكن السيارة من قطع مسافة 210 كيلومتر قبل أن يعاد شحنها من جديد.

وأعلنت “ريفولتا” عن أسعار “سول” الكهربائية المستعملة، والتي أكدت علي أنها ستتراوح بين 365 إلي 370 ألف جنيه تقريبًا .

DFLZ

إلي جانب السيارات الملاكي طرحت شركة “دارشال إيجيبت” المتخصصة في تسويق السيارات الكهربائية ومكوناتها، رسميًا أول ميكروباص كهربائي في يوليو الماضي.

وأعلنت الشركة عن أبرز مواصفات السيارة الجديدة التي تحمل العلامة التجارية لشركة DFLZ الصينية، حيث تتسع لـ8 أفراد، ويمكنها قطع مسافة 200 كيلو متر قبل الحاجة لإعادة شحن بطاريتها، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

ومن المقرر أن تباع السيارة الجديدة التي ستطرح في السوق المحلي بفئة واحدة وتقدمها الشركة مشمولة بضمان كامل لمدة عام بسعر رسمي 585.000 جنيهًا.

ثالثًا: سيارات الغاز الطبيعي

كما شمل قرار التخفيض الجمركي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أيضاً، خصوصا بعد أن قررت مصلحة الجمارك تخفيضها بنسبة 35% بدلا من 25%. ولكن لا تتوافر في السوق المصري حتي هذه اللحظة سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

ومن ناحيته أثنى أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية علي قرار تخفيض الجمارك علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ووصف القرار بأنه يشجع علي استيراد هذا النوع من السيارات في المستقبل .

وأضاف شرباص في تصريح صحفي، أن خطوة تعديل السيارات التي تعمل بالبنزين وتحويلها إلي الغاز الطبيعي منتشرة بشكل كبير في مصر، وخاصة من أصحاب سيارات الأجرة، وبعد قرار التخفيض الجمركي عليها، سيدفع وكلاء السيارات إلي استيراد هذه النوعية من السيارات خاصة في ظل زيادة الطلب عليها.