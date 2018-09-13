المترو يعلن عن اشتراكات الصحفيين الجديدة وطريقة استخراجها

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صرح المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي “إن اشتراكات الصحفيين في المترو تعد شيئا جديداً لم يكن موجوداً من قبل، لكن كان الصحفي يتميز في الساق تخفيض سعر تذكرة المترو بقيمة جنيهاً واحداً عن التذكرة العادية”.

وأضاف “سوف يتم تخصيص مكتب بنقابة الصحفيين يعمل لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع من أجل استخراج اشتراكات المترو للصحفيين”، وأشار “إن اشتراكات الصحفيين تتميز بتخفيض أكبر من الذي كانوا يحصلون عليه في الوقت السابق”.

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أسعار اشتراكات الصحفيين

يتم احتساب أسعار اشتراكات الصحفيين تبعاً لعدد المحطات ويتم احتساب الاشتراكات كالتالي:

اشتراك ثمان محطات مترو بسعر ثلاثمائة جنيهاً لمدة ثلاثة أشهر، أو مائة وثمانين رحلة إيهما أقرب، بنسبة تخفيض 44%.

اشتراك ستة عشر محطة بسعر ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً لمدة ثلاثة أشهر بنسبة تخفيض تصل إلى ثمانية وخمسين في المئة.

الاشتراك لعدد ستة وعشرين محطة بقيمة تصل إلى أربعمائة وخمسين جنيهاً لمدة ثلاثة أشهر بنسبة تخفيض تصل إلى أربعة وستين في المئة.

الاشتراك لعدد سبعة وثلاثين محطة بسعر ستمائة جنيه لمدة ثلاثة أشهر بنسبة تخفيض تصل إلى اثنين وخمسين في المئة.

أعلنت الشركة المصرية لمترو الأنفاق إلى وجود رسوم إضافية ومنها مصروفات بقيمة خمسة وعشرين جنياً لإصدار الكارت الأول مرة، إلى جانب خمسة جنيهات بسعر الاستمارة عند كل مرة شحن.

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