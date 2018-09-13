مصر الخير تدعم أسر الغارمين وأبنائهم في بداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019

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أعلنت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير سهير عوض “إن المؤسسة حريصة على دعم أسر الغارمين بعد فك كربهم وخروجهم من السجون، من خلال توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات صغيرة لهم، إلى جانب دعم أبنائهم في مختلف المحافظات المصرية من أجل استكمال دراستهم في مراحل التعليم المختلفة”.

وقد أعلنت سهير عوض عن تحمل “مؤسسة مصر الخير” عن سداد المصروفات الدراسية لجميع أبناء الغارمين بعد خروجهم من السجن، والعمل على توفير جميع المستلزمات المدرسية للأبناء في جميع المراحل الدراسية، في إطار دعم المؤسسة لتمكين أسر الغارمين من الناحية الاقتصادية والعمل على تقديم يد العون لمساعدتهم على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة و تشجعيهم على إلحاق أبنائهم واستمرارهم في العملية التعليمية.

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وأضافت قائلة “إن مؤسسة مصر الخير قد قررت مد مظلة المساعدات التي تقدمها لكي تضمن جميع الغارمين وأسرهم من أجل العمل في مصانع الغارمين للسجاد اليدوي والكليم، والتي قد تم إقامتها في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية مثل محافظة الجيزة، والإسكندرية، وشمال سيناء، وسوهاج، وكذلك مساعدة الغارمين الذين لا يعملون بتلك المصانع”.

وأشارت “إلى أن مؤسسة مصر الخير حريصة من خلال قطاع التعليم على إعلاء قيمة العلم والتعليم والعمل المستمر من أجل مكافحة ظاهرة الأمية، ومن خلال فتح المزيد من فصول محو الأمية وتعليم الكبار إلى جانب المدارس المجتمعية التي تقوم بتنفيذها المؤسسة بجميع المحافظات مع تشجيع أبناء أسر الغارمين على الاستفادة من الخدمات التعليمية من مدارس مصر”.

وأكدت “إن عدم التعليم أحد أهم مسببات الوقوع في مشاكل قضايا الغارمين، لأن توفير الحد الأدنى من العلم والقراءة والكتابة لتلك النوعية من الأشخاص سوف تحميهم من التوقيع على إيصالات الأمانة على بياض في مقابل حصوله على بعض من السلع المعمرة التي غالباً لا يتجاوز ثمنها بضعة آلاف من الجنيهات لتكون النهاية السجن وتشرد الأسرة”.

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