الأطباء تعلن عن أهم 3 مشكلات شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية

Advertisements

عقدت نقابة الأطباء مؤتمر صحفي منذ وقت قليل في النقابة الفرعية القائمة في محافظة المنيا، وقد أوضحت أمين عام النقابة الدكتورة نجوى الشافعي “إن كل عام تلتقي النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية مرتين في محاولة للتواصل من قرب ونقل نبض كل منها للآخر”.

التحديات التي تواجه أطباء مصر

وقد أكدت “إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الأطباء، ونقاباتهم العامة والفرعية”، وأشارت أنه خلال الفترة السابقة كانت هناك ثلاثة موضوعات قد شغلت الرأي العام المصري كله وشغلت الأطباء وهي:

Advertisements

أزمة العلوم الصحية.

أزمة قانون المسؤولية الطبية، وما قد ورد عليه من اعتراضات من قبل “وزارة العدل المصرية”.

بدل العدوى.

وقد أعلن وكيل عام نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي قائلاً “لابد من التصدي للمشاكل التي تواجهنا، ولن نستسلم في أي قضية من القضايا الثلاثة، وحريصون على استمرار الجهد من أجل حماية مهنتنا وحماية الأطباء”.

وأشار “العام السابق 2017 كنت هنا فى المنيا عقب حادث الاعتداء الغادر على الدير، ووقتها تمنيت ان أزورها مرة أخرى، وقد عَم فيها السلام واتخذت خطوات للأمام في اجتياز الأزمة لكن يبدو أننا فى حاجة الى عمل كثيف في اتجاه عدم التمييز واحترامنا لبعضنا البعض حتى لو اختلفنا في كل حاجة”.

وقد قام نقيب أطباء الدقهلية الدكتور “إبراهيم الزيات” بعرض كشف حساب خاص بتوصيات “المؤتمر السابق” في محافظة المنصورة، وما قد تم تنفيذه، وما لم يتم تنفذه من تلك التوصيات.

وأضاف “إن قانون المسؤولية الطبية لم تتخذ فيه أي خطوات منذ 3 سنوات، وحتى الوقت الراهن بسبب عدم حماس أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، رغم أنه من الظلم أن يحاسب الطبيب بقانون العقوبات العادي، ولا يؤخذ في الاعتبار عوامل أخرى كثيرة تحيط به”.

أقرا المزيد الأطباء تتخذ إجراءات جديدة للمطالبة بإقرار بدل عدوى عادل