مطار القاهرة يستقبل 1200 حاج اليوم.. وغداً أخر رحلات العودة

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استقبل اليوم مطار القاهرة الدولي خمس رحلات جوية قادمة من “مطار المدينة المنورة” إلى “مطار القاهرة الدولي” وعلى متن تلك الرحلات ألف ومائتين حاج من حجاج البعثات، وحجاج القرعة والترانزيت.

أعلنت مصادر في مطار القاهرة الدولي “إن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، استقبل اليوم خمسة رحلات جوية قادمة من المدينة المنورة.

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وأوضح أنه قد تم إنهاء إجراءات خروج الحجاج بالتعاون بين فريق علاقات مصر للطيران وشركة الميناء، وأشار المصادر إلى أنه من المتعين وصول رحلة أخرى على متنها مائتين وعشرة حاج خلال الساعات القليلة القادمة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “الشركة الوطنية مصر للطيران” قد انتهت مساء أمس من تسيير آخر فوج من أفواج الحجاج المصريين من مطار جدة، ومن المتعين أن يصل آخر فوج من المدينة المنورة غداً الموافق يوم الجمعة الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018.

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