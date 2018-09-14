الجيزة تعلن عن قطع المياه مساء اليوم لمدة 6 ساعات.. تعرف على الأسباب

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صرحت اليوم محافظة الجيزة “إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة” سوف تقوم بقطع المياه على بعض المناطق في المحافظة لمدة قد تصل على ستة ساعات.

وأضاف أن قطع المياه سوف يبدأ من تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري 2018 وحتى تمام الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت.

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وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن قطع المياه يأتي في إطار تنفيذ الشركة أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع “مشروع نفق النهضة”.

المناطق المتأثرة بقطع المياه غداً

وأعلنت محافظة الجيزة إن المناطق التي سوف تتأثر بقطاع المياه غداً كالتالي:

الدقي.

العجوزة.

منطقة بين السرايات.

شارع جامعة القاهرة.

شارع مراد.

منطقة ميدان الجيزة.

شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة.

وقد طالب محافظة الجيزة من جموع المواطنين وكذلك أصحاب المخابز، وأقسام الشرطة، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من “مياه الشرب” خلال فترة انقطاع المياه غداً الجمعة.

وتم تخصيص أرقام من قبل المحافظة وهي “أرقام طوارئ وهي رقم 125، ورقم 114” من أجل طلب سيارات مياه الشرب النقية إلى المناطق المتأثرة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأحياء المختصة، والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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