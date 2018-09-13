الخارجية توجه المواطنين بعدم التعامل مع مكاتب العمالة المزيفة

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أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس أنه على المواطنين المصريين، عدم التعامل مع الأفراد أو مكاتب إلحاق العمالة بالخارج التي تدعي وجود ما يسمى “التأشيرة الحرة”، والتي من المرجح أن تعطى الحق لمن يحصل عليها العمل في أية جهة داخل الدولة المعنية بهذه التأشيرة، مع العلم أنه لا يوجد ما يسمى بـ التأشيرة الحرة على الإطلاق.

جاء ذلك في ضوء متابعة وزارة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين من عمليات نصب عن طريق أفراد أو بعض مكاتب إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، من خلال الترويج بقدرتهم على توفير ما يسمى “بـ التأشيرة الحرة” للعمل.

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وأكدت وزارة الخارجية على أن تلك التأشيرات عادة ما تؤدي إلى ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة بعد إكتشاف بياناتهم في قوائم منع الدخول، وبالتالي لم يتم الحصول على أية فرصة للعمل مرة أخرى بذات الدولة، فضلا عن خسارة المبالغ المالية التي دفعت من أجل الحصول على التأشيرات.

وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة الحصول على تأشيرة العمل عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في مكاتب إلحاق العمالة بالخارج المرخصة عن طريق وزارة القوى العاملة.

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