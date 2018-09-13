ضبط شخص بحوزته 53 كيلو حشيش

Advertisements

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، في القبض على شخص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وكانت بحوزته أكثر من 53 كيلو جراما من مخدر الحشيش.

واستطاعت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أكدت قيام محمد ف. ع. (عاطل- 18 سنة) يقطن بمنطقة الذراع البحرى بالكيلو 26 بطريق “الإسكندرية/ مطروح” دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإتجار في المخدرات .

Advertisements

وذلك بعد تقنين الإجراءات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، تم استهداف مسكنه والقبض عليه بعد أن كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت (53,500 كيلو جرام)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي بدأت بالتحقيق فى الواقعة.

إقرأ أيضًا..سداد المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية والإطلاع على مخالفات المرور برقم الهوية