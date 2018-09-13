محافظة الجيزة تقرر قطع المياه عن 6 مناطق غدا.. تعرف عليها

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أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة 12 منتصف ليل غدِ الجمعة وتستمر حتى الساعة 6 صباح السبت، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة.

وقالت المحافظة في بيان مساء اليوم الخميس أن المناطق التى ستتأثر بالانقطاع هى (حي الدقي، حي العجوزة، بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، منطقة ميدان الجيزة، شارع النيل بحدود الدقي والعجوزة).

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وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وأقسام الشرطة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما أعلنت محافظة الجيزة عن تخصيص أرقام طوارئ (125) و(114) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق التى ستتأثر بقطع المياه التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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