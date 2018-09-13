قرارات مهمة من السيسي بشأن مصلحة الضرائب وفض المنازعات الضريبية.. تعرف عليها

منذ 50 دقيقة أخبار مصر
قرارات مهمة من السيسي بشأن مصلحة الضرائب وفض المنازعات الضريبية.. تعرف عليها
الرئيس السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة ، فضلا عن خفض المديونية وعجز الموازنة ، وبينها التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية ، بما يساهم في عملية الإصلاح المالي ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة ، أن الرئيس وجه كذلك بسرعة تسوية المديونيات الحكومية ، بما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

وبحسب السفير بسام راضي ، تناول الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالي 2018 / 2019 ، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة ، وإجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.

وطالب الرئيس بالاستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية ، بهدف زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين ، والحفاظ على حقوق الدولة ومواردها ، كما وجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة ، بما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية ، وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو ، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة.

ووجّه السيسي كذلك ، بسرعة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها ، وفق تخطيط استراتيجي متكامل ، يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة ، بحيث تتمكن من تأدية مهامهما بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات ، وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين ، خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، مع ضمان حقوق الدولة.