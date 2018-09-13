قرارات مهمة من السيسي بشأن مصلحة الضرائب وفض المنازعات الضريبية.. تعرف عليها

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، مع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة ، فضلا عن خفض المديونية وعجز الموازنة ، وبينها التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية ، بما يساهم في عملية الإصلاح المالي ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.

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وأضاف المتحدث باسم الرئاسة ، أن الرئيس وجه كذلك بسرعة تسوية المديونيات الحكومية ، بما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

وبحسب السفير بسام راضي ، تناول الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالي 2018 / 2019 ، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة ، وإجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.

وطالب الرئيس بالاستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية ، بهدف زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين ، والحفاظ على حقوق الدولة ومواردها ، كما وجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة ، بما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية ، وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو ، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة.

ووجّه السيسي كذلك ، بسرعة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها ، وفق تخطيط استراتيجي متكامل ، يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة ، بحيث تتمكن من تأدية مهامهما بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات ، وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين ، خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، مع ضمان حقوق الدولة.