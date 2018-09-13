وزير الطيران يزور «الأرصاد» للاطمئنان على خطة موسم الشتاء

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أجرى وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري ، اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، زبارة إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، بهدف التأكد من استعدادات الهيئة لموسم الشتاء ، وخطط «الأرصاد» لتوفير المعلومات والتنبؤات اللازمة ، لمواجهة الأحوال الجوية السيئة.

واستمع وزير الطيران المدني خلال الزيارة ، إلى شرح تفصيلي عن النشاطات والخدمات التي تقدمها الهيئة ، في مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والإنذارات ، والتنبؤات المبكرة بالأمطار والسيول وطرق مواجهتها ، كما اطلع على خطة تطوير الهيئة من حيث الأجهزة والمعدات ، لمواكبة الركب العالمي.

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وتفقد الفريق يونس المصري ، معامل الهيئة الخاصة بتحليل بيانات الطقس اليومي لإصدار النشرة الجوية اليومية ، فضلا عن الخدمات الجوية المتعلقة بحركة الطيران داخل وخارج مصر ، وتفقد كذلك محطة الرصد المركزية المتصلة بمحطات الرصد الجوية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، والتي ترصد التنبؤات الجوية ، خاصة قياس درجات الحرارة والضغط الجوي والرطوبة ، وسرعة الرياح واتجاهها وكميات الأمطار.

بدوره ، قدم رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال ، خطة الهيئة للاستعداد للموسم الشتوي هذا العام ، والاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات والكوارث المناخية المختلفة ، موضحا أن الهيئة استحدثت أفضل المعدات والأجهزة في مجال رصد التنبؤات الجوية قبل حدوثها.

ولفت وزير الطيران ، إلى أهمية التنسيق بين غرف العمليات المركزية في الوزارة ، وأجهزة الدولة المعنية على مستوى المحافظات ، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ، بهدف متابعة السيول لتجنب حدوث أي أزمات خلال موسم الشتاء هذا العام ، وفقا لتوجهات الدولة بالمحافظة على سلامة وأرواح المواطنين وتأمين المنشآت ، كما وجه بعرض خطة الهيئة للتطوير ، بداية من الفرد ومرورا بالأجهزة والمعدات ، فضلا عن المطالب الإدارية والهيكلية.