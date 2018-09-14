طارق الملا: إنتاج حقل ظهر تضاعف 6 مرات حتى الآن

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تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة المعالجة البرية لحقل ظهر بمنطقة الجميل بمحافظة بورسعيد بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة إينى الإيطالية برئاسة السيدة ايما مارشيجلية رئيس مجلس الإدارة والسيد كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذي بمناسبة عقد مجلس الادارة اجتماعهم السنوي لأول مرة فى موقع بترولي .

وأشار الملا أن عقد مجلس ادارة شركة إينى اجتماعهم فى موقع حقل ظهر يعكس مدى نجاح الشراكة الإيجابية بين قطاع البترول وشركة إينى ويؤكد أنه شريك استراتيجي يهتم بشكل دعم التعاون القائم مع قطاع البترول، لافتا إلى أن النجاح فى تحقيق أرقام قياسية فى تنفيذ حقل ظهر سينعكس على إنتاجه فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعي بما يعود بالكثير من الفوائد على الاقتصاد المصرى، وباتت مصر محط أنظار شركات البترول العالمية وجذبهم للعمل فى مصر فى ضوء النجاح الكبير للمشروع .

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وأكد وزير البترول إلى أن إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسي باكورة إنتاجه فى يناير الماضى بحجم إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب يومياً نتيجة العمل المستمر والدؤوب من الجانبين ودعم الرئيس السيسي المستمر لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع، وأضاف الملا أن عقد مجلس إدارة إينى بمصر يؤكد على النجاح المشترك الذي تحقق بين الجانبين وهو ما يساهم فى دعم مسيرة عمل إينى فى مصر التى امتدت لأكثر من 65 عاماً حققت خلالها الكثير من الاكتشافات كان أهمها حقول أبو ماضى وبلاعيم ونورس، وأشار إلى أن هناك العديد من فرص النجاح والعمل المشترك خلال الفترة القادمة.

وفى نفس السياق أكد السيد ديسكالزى على أن قوة العلاقات بين مصر وايطاليا وشركات البترول بالبلدين كان لها انعكاس كبير الأثر في تنفيذ هذا المشروع العملاق بارقام قياسية عالمية فى صناعة البترول والغاز وبكفاءة عالية، مؤكدا على أن حوالى 80% من حجم أعمال المشروع تم تنفيذه من خلال الشركات المصرية وهو ما يعد دليلاً قوياً على كفاءتهم واستيعابهم للتكنولوجيات المتقدمة فى ظل التحديات والعمل الضخم الذى تم بالمشروع ، مضيفا أن محطة معالجة غازات حقل ظهر التى تم تنفيذها فى أقل من 14 شهراً يعتبر رقماً قياسيا عالمياً وتبلغ طاقتها أكثر من 3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا وتعتبر من أحدث محطات المعالجة على المستوى العالمى.

كان فى مرافقة الوزير خلال الزيارة المهندس محمد مؤنس مستشار وزير البترول لشئون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والجيولوجى اشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى .

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