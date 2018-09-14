قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة لمدة 10 ساعات

Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة ، أنها سوف تقطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة ، بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة ، الموافق 14 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وحتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت ، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة ، أن المناطق التي سوف يتم قطع المياه عنها ، هي «زهراء مدينة نصر بمراحلها ، مشروع 207 عمارات في زهراء مدينة نصر ، جبل الكعبة ، إسكان زاهر ، هليوبليس ، وعزبة الهجانة من المرحلة الثالثة حتى السادسة».

Advertisements

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، أن قطع المياه سببه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم ، في الطريق الداعم للطريق الدائري ، وذلك لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة ، المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات ، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع ، لافتة في الوقت ذاته ، إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب ، تكون موجودة في المناطق المتأثرة ، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​