النقل: “المترو” مستعد للعام الدراسي الجديد ..وأسعار اشتراكات الطلبة كما هي

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كشف وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، رفعت درجة الاستعداد القصوى ، بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأصدر وزير النقل، صباح اليوم الجمعة، الموافق 14 سبتمبر، توجيهاته بسرعة الانتهاء من كل الاستعدادات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المترو، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والمقدر عدد رحلاتها بـ1616 رحلة يوميًا، ليبدأ العمل من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الساعة 12.45 صباحًا.

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وأمر عرفات، بسرعة تذليل العقبات أمام الركاب، والعمل على حل أي عقبات أو مشكلات يمكن أن تواجه الركاب، واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أي مشكلات طارئة، كما إصدار تعليمات للسائقين بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقًا لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع التشغيل، وتشكيل مجموعات طواريء بالمحطات المزدحمة، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة أعطال مفاجئة يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات.

ووجه وزير النقل بتقديم كل التسهيلات للطلاب لاستخراج الاشتراكات، خاصة بعد قرار عدم إدخال أى تعديلات فى أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، بحيث ستكون أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب بنفس أسعار العام الماضي.

يذكر أن الخط الأول “المرج – حلوان” يوجد به نحو 13 مكتبًا لاستخراج الاشتراكات، أما الخط الثاني ” شبرا الخيمة – المنيب” يوجد به 10 مكاتب لاستخراج الاشتراكات، كذلك يوجد 3 مكاتب اشتراكات بالخط الثالث “العتبة – الأهرام بمصر الجديدة”، وتبدأ مواعيد فتح باب الاشتراكات من الساعة الـ8 صباحا حتى الـ4 عصرا يوميا، لاستقبال الطلاب.

وفي سياق أخر، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قد استحدثت اشتراكات خاصة بالصحفيين لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

وصرح أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن اشتراكات الصحفيين فى المترو شيئا جديدا لم يكن موجودا من قبل، لكن كان الصحفى يتميز بتخفيض فى سعر التذكرة بقيمة 1 جنيه.

وأضاف عبد الهادى، في تصريح تليفزيوني، أنه سيتم تخصيص مكتب بنقابة الصحفيين يعمل لمدة يومين أو ثلاثة فى الأسبوع لاستخراج اشتراكات المترو للصحفيين، مشيرا إلى أن اشتراكات الصحفيين تتميز بتخفيض أكبر من الذى كانوا يحصلون عليه فى السابق.