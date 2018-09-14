المرور: إغلاق جزئي بطريق الأوتوستراد لمدة 21 يومًا بسبب الإصلاحات

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صرح مصدر مسئول باﻹدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الجمعة، الموافق 14 سبتمبر، أنه بسبب أعمال الإصلاحات، سوف يتم إغلاق جزئى بطريق الأوتوستراد، لمدة 21 يوما، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.

و أضاف مصدر أمنى، أن أعمال الإصلاحات بطريق الأوتوستراد، هي بإجمالي مسافة قدرها كيلو متر ونصف وتبدأ من نفق الزهراء باتجاه واحد بالطريق القادم من حلوان إلى مناطق القاهرة حتى نفق النصر.

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و لافت المصدر، إلى أن أعمال الإصلاحات ستكون بداية من الساعة 12,30 ليلاً، حتى الساعة 6 صباحاً لمدة 21 يوم بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 14 / 9 / 2018 وحتى يوم الخميس الموافق 4 / 10 / 2018 .

وحرصا من وزارة الداخلية على راحة المواطنين، سوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة واتخاذ الإجراءات التى من شأنها تسيير الحركة المرورية بالمنطقة.