52 مليون جنيه حصيلة المكافآت المصروفة للعاملين بمترو الأنفاق في 3 شهور

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أصدر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الجمعة، الموافق 14 سبتمبر، قرارًا بصرف مكافأة لكافة العاملين بالمترو مقدارها ٥٠٠ جنيه لكل عامل قبل بدء الدراسة، بخلاف المنح الثلاث التي حصل عليها العاملون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهى منحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى ومنحة بداية الدراسة.

وبهذا فأن مجموع المكافآت والمنح التي حصل عليها عمال المترو خلال الشهور الثلاث الأخيرة بلغ ٥٢ مليون جنيه، بخلاف رواتب العاملين بالمرفق.

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وكان وزير النقل هشام عرفات، أصدر توجيهاته للعاملين بمرفق مترو الأنفاق، بسرعة تذليل العقبات أمام الركاب، والعمل على حل أي عقبات أو مشكلات يمكن أن تواجه الركاب، واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أي مشكلات طارئة، كما إصدار تعليمات للسائقين بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقًا لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع التشغيل، وتشكيل مجموعات طواريء بالمحطات المزدحمة، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة أعطال مفاجئة يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات.

كذلك شدد وزير النقل على ضرورة تقديم كل التسهيلات للطلاب لاستخراج الاشتراكات، خاصة بعد قرار عدم إدخال أى تعديلات فى أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، بحيث ستكون أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب بنفس أسعار العام الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ألغت فيه شركة المترو الامتيازات التي حصلت عليها بعض الفئات مثل الصحفيين والعسكريين والشرطة.

وكانت إدارة مترو الأنفاق ألغت أنصاف التذاكر للعسكريين والشرطة والصحفيين بحجة الزحام على الشبابيك.